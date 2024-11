Finalmente Google Calendar e Tasks diventano una cosa sola: cosa cambia su Android

Google Calendar è diventato sempre più versatile e ormai è utilizzato da milioni di persone per gestire la propria agenda, sia quella personale che quella lavorativa. Nelle ultime ore sono state annunciate delle novità, con l'integrazione tra Calendar e Tasks che diventa praticamente completa su Android. Quella che ha appena annunciato Google appare più come una fusione di Tasks in Calendar, con gli utenti Android che la proveranno per primi. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Google Tasks si fonde in Calendar

La novità appena annunciata da Google riguarda molto da vicino tutti coloro che usano i servizi di Google per gestire il proprio calendario digitale e la propria lista di attività e cose da fare. Come potete vedere dall'animazione in basso, Google Tasks diventa completamente integrato all'interno di Google Calendar. Le immagini ci mostrano infatti che sarà possibile accedere a Tasks direttamente da Calendar, tramite l'opzione che troviamo in alto a destra, contrassegnata per l'appunto dall'icona di Google Tasks. Accedendo a tale sezione si aprirà sostanzialmente l'interfaccia che si apre quando avviamo l'app Tasks su smartphone. Vedremo quindi la sezione principale delle attività da svolgere e che abbiamo salvato in Tasks. Sarà anche possibile cambiare profilo tramite il classico selettore dell'account in alto a destra.

Dalla sezione di Tasks che si apre da Calendar sarà quindi possibile gestire tutte le attività salvate, come contrassegnare alcune attività come completate oppure modificarle. Si tratta di una novità aggiuntiva all'integrazione che già avevamo a disposizione, grazie alla quale tutti gli utenti con l'app Calendar possono visualizzare tutte le attività salvate su Tasks nel proprio calendario. Tale visualizzazione è limitata a tutte le attività di Tasks che sono state create con una specifica data di scadenza. Con la nuova opzione invece sarà possibile visualizzare da Calendar proprio tutte le attività di Tasks, e dunque anche quelle che sono state generate senza data di scadenza. Con questa novità l'app di Google Tasks ha davvero meno senso di esistere, visto che la sua interfaccia con tutte le funzioni è accessibile direttamente dalla sezione principale di Calendar. Al momento la novità è in fase di distribuzione automatica per gli utenti Android, non sappiamo quando arriverà anche su iOS.

Altre guide utili per io calendari digitali