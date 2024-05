Le vecchie console resistono ancora e non temono il nuovo Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty Black Ops 6 ormai è ufficiale e anche questo contribuisce alla diffusione di sempre più indiscrezioni sul famoso sparatutto. In particolare, nelle scorse ore è emersa un'anticipazione piuttosto interessante: il nuovo titolo potrebbe essere disponibile anche sulle console old-gen. Prima di entrare nel vivo della notizia, può tornare utile consultare la nostra guida sui migliori giochi per PS5.

Secondo un'immagine condivisa da un utente su Reddit, un nuovo report ha evidenziato che Call of Duty Black Ops 6 sarà disponibile anche sulle console di ultima generazione, con GameStop già pronta a raccogliere i preordini per la versione del gioco per PS4. La notizia, tra l'altro, sarebbe stata anche verificata da Insider Gaming, che ha aggiunto che il titolo sarà disponibile anche su Xbox Series X|S, garantendo il supporto pure per Xbox One. Si tratta di una notizia che sicuramente verrà accolta favorevolmente dagli utenti delle "vecchie" console.