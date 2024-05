Ora è ufficiale: Call of Duty Black Ops 6 al day one su Xbox Game Pass

Microsoft ha diffuso il nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 6. In particolare, la società ha annunciato una notizia piuttosto importante: l'ultimo capitolo della saga sparatutto sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass. Per l'azienda, che ha acquistato Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari, si tratta di un colpo molto rilevante considerando l'impatto che potrebbe avere il nuovo titolo sui giocatori. L'ipotesi è che Microsoft, permettendo agli abbonati di giocare "gratis" fin dal Day One, spera di aumentare ancora di più il numero di utenti abbonati al servizio.

Passando al trailer diffuso, intitolato "La verità mente", è stato confermato lo scenario in cui si svolgerà l'azione di gioco, ovvero la Guerra del Golfo. Scendendo nei particolari, si possono notare alcuni personaggi che fanno parte del cast, tra cui Bill Clinton e Margaret Tatcher. Inoltre, si può osservare anche Saddam Hussein. Insomma, sarebbero tutti presenti (o quasi) le figure chiave di quel periodo storico.