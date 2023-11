Call of Duty e Giorgione: è proprio vero che il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco

La divisione italiana di Activision Blizzard in collaborazione con PlayStation italia quest'anno hanno messo su una campagna mediatica davvero... peculiare. Tra i volti coinvolti, oltre al capitando del Napoli Giovanni di Lorenzo , c'è anche un personaggio piuttosto conosciuto anche su internet, un vero e proprio "meme material" che con i suoi sdigiunini detta legge in cucina oramai da tempo.

Il lancio di Call of Duty: Modern Warfare III è sempre più vicino: il 10 novembre Activision attiverà finalmente il multiplayer, e i giocatori di tutto il mondo si potranno scatenare nel tanto atteso sparatutto. Come forse saprete la campagna è già disponibile per chi ha effettuato il preorder, ma finora le valutazioni di chi l'ha giocata tutta non sono tra le più entusiaste. Non si tratta ovviamente di problemi di grafica, realismo o simili, quanto più lamentele sulla durata e sul ritmo. La campagna però è da sempre un contorno , seppur delizioso, al vero cuore dell'esperienza di CoD. Ma non siamo qui per parlare di questo!

Eh sì, Giorgione e Call of Duty. È proprio vero che il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. A parte gli scherzi, cosa ci incastra un ristoratore e personaggio televisivo come il mitico Giorgio Barchiesi e uno sparatutto come Call of Duty? Un bel niente. Ma il punto della campagna pubblicitaria di Activision Italia e PlayStation Italia non era certo cercare qualcuno che avesse una stretta connessione con il gioco, quanto più creare un ponte tra cose diverse creando uno spot simpatico e fuori dalle righe. C'è anche il rimando al classico "Pacco da giù", visto che Giorgione, nello spot, sta creando una box piena di cibo che rimanda contemporaneamente ai celebri pacchi da giù e alle casse di armi di Call of Duty. Ah, la box in questo caso è dedicata niente meno che a John Price, il celebre capitano della campagna di Modern Warfare.

Certo, se poi arrivasse anche una skin di Giorgione in gioco sarebbe tutta un'altra cosa. Non è da escludere che Activision abbia collaborato con le varie realtà locali per creare skin che possano attirare utenti specifici. Già in Modern Warfare 2 e in Vanguard la software house si era prodigata con le partecipazioni più sorprendenti e improbabili, e sinceramente una collaborazione con un personaggio televisivo e dei social non sarebbe nemmeno poi così strana.

È anche vero che c'è chi si lamenta di come tali skin diano al gioco un aspetto troppo goliardico e poco da gioco di guerra, ma quello è un discorso ben più ampio che meriterebbe un approfondimento a sé stante. Ecco anche il video del "Pacco da Su" con la partecipazione di Di Lorenzo.