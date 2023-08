Call of Duty: Modern Warfare 3 ufficiale: caratteristiche e data di lancio

Blizzard ha ufficialmente presentato il suo nuovo, attesissimo, gioco per PC Call of Duty: Modern Warfare III, e questa è un'ottima notizia per i fan, ma la strada per il titolo è ora tutta in salita.

A un anno di distanza dal popolarissimo Call of Duty: Modern Warfare II, il titolo della saga più velocemente venduto di tutti i tempi con ben 1 miliardo di dollari di ricavi in appena dieci giorni, le aspettative su MWIII sono alle stelle, anche perché il suo lancio capita in occasione del 20° anniversario del franchise,. Vediamo se ha i presupposti per soddisfarle.

Il nuovo Call of Duty: Modern Warfare III si propone come un seguito diretto di Modern Warfare II, rilanciando con più possibilità di scelta e più mappe, molte più mappe. La nuova modalità Zombie Open World è infatti ambientata nella più grande mappa di Call of Duty Zombie mai realizzata e il titolo offre una delle più grandi playlist di mappe multigiocatore di Modern Warfare mai realizzate, con mappe nuove di zecca ma anche con quelle preferite dai fan, direttamente dall'originale Modern Warfare 2 del 2009.

Inoltre potrete trasferire tutti i contenuti dal capitolo precedente, come armi e operatori, e le stagioni post-lancio e le nuove esperienze mobile si prannunciano più avvincenti che mai.

Trama

Per quanto riguarda la trama, MWIII riprende da dove MWII era terminato, con il villain Vladmir Makarov che estende la sua presa su tutto il mondo e costringe il Capitano Price e la Task Force 141 a combattere come mai prima in questa campagna cupa e grintosa. Oltre alle tipiche missioni della campagna di Call of Duty, il nuovo capitolo introduce le missioni Open Combat, un'innovazione che dà al giocatore la possibilità di prendere decisioni come mai prima d'ora. Queste integrano i livelli cinematografici amati dai giocatori, con numerosi percorsi e scelte aggiuntive per completare gli obiettivi, e la possibilità di adattarsi allo stile preferito dal gamer.