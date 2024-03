Call of Duty: Warzone Mobile è disponibile: requisiti e download su Android e iOS

Come preannunciato nella sua presentazione ufficiale avvenuta proprio qualche settimana fa, oggi 21 marzo è possibile scaricare e iniziare a giocare a Call of Duty: Warzone Mobile.

Finalmente è arrivato il momento di Call of Duty: Warzone Mobile . Il nuovo capitolo mobile della popolare saga videoludica di Call of Duty a brevissimo sarà ufficialmente al download su Android e iOS (qui trovate come scaricare la versione PC e console ).

Il gioco approda quindi ufficialmente sul Play Store di Google, per i dispositivi Android (qui trovate i migliori gaming phone del momento), e sull'App Store di Apple per iPhone. Andiamo quindi a vedere subito quali sono i requisiti:

Requisiti su Android: GPU Adreno 618 o superiore, almeno 4 GB di RAM.

o superiore, almeno di RAM. Requisiti su iOS: iOS 16 o superiore, almeno 3 GB di RAM. iPhone 8 e tutti i modelli precedenti.

Vi ricordiamo che il gioco consiste in un free-to-play, il quale arriverà con due mappe disponibili al lancio: Verdansk (Battle Royale, 120 giocatori) e Rebirth Island (Ritorno, 48 giocatori).

Ci saranno anche diverse mappe multigiocatore, come Shipment, Shoot House, Scrapyard, e altre modalità (Deathmatch a squadre, Dominio, Uccisione confermata e Cerca e distruggi, comprese le varianti Hardcore). In fase di presentazione abbiamo anche parlato di come l'interfaccia sarà particolarmente personalizzabile, e ci sarà il supporto ai controller di gioco.

Dunque, non vi resta che scaricarlo e provarlo. I server sono già attivi, ma per scaricarlo in Italia dovrete attendere le ore 17 di oggi 21 marzo. Qui sotto trovate i pulsanti per scaricarlo dal Play Store e App Store.

Scarica da Play Store

Scarica da App Store