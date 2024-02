Call of Duty: Warzone Mobile (qui trovate come scaricare la versione PC e console) sarà disponibile dal 21 marzo. Dopo un rilascio limitato nel corso dell'ultimo anno, che ha permesso di affinare al massimo l'esperienza di gioco, CoD: Warzone Mobile sarà giocabile in free-to-play in tutto il mondo, sia su Android che su iOS, con due mappe disponibili al lancio: Verdansk (Battle Royale, 120 giocatori) e Rebirth Island (Ritorno, 48 giocatori), le preferite dai fan

Ci saranno anche una varietà di mappe multigiocatore, come Shipment, Shoot House, Scrapyard, e altre modalità (Deathmatch a squadre, Dominio, Uccisione confermata e Cerca e distruggi, comprese le varianti Hardcore). Importante notare anche la progressione condivisa tra console e PC di armi e punti esperienza e altro con Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone.

È possibile intanto pre-registrarsi al gioco (a quanto pare l'hanno già fatto in oltre 50 milioni di giocatori), per sbloccare le seguenti ricompense in game:

Skin dell'operatore Ghost "Condemned".

Progetti d'arma dell'M4 "Archfiend" e dell'X12 "Prince of Hell".

Adesivo "Foes Flame";

Emblema "Famiglio oscuro".

L'interfaccia dei comandi è estremamente personalizzabile, sono supportati anche i controller, e le impostazioni grafiche possono privilegiare prestazioni, grafica o un buon bilanciamento, in modo da adattarsi alla potenza di ogni dispositivo.

Tra le curiosità annoveriamo il fatto di poter ascoltare le comunicazioni dei nemici nelle vicinanze, incluse le loro ultime parole, dopo l'eliminazione. E se verrete colpiti per primi potrete inveire a vostra volta!

Manca insomma ormai poco al lancio di quella che già sembra una hit annunciata: appuntamento sul campo di battaglia (e sulle pagine di SmartWorld) dal 21 marzo!