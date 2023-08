Cambia look alla tua Xbox Series X con le nuove ''console Wraps''

Microsoft ha ripensato il modo di personalizzare la propria Xbox con l'introduzione delle ''console Wraps'' ; dei rivestimenti personalizzati che rivoluzionano il concetto di ''skin''. Infatti a differenza di una pellicola i Wraps sono realizzati con inserti solidi e tessuto tecnico , garantendo quindi una protezione maggiore, mentre il rivestimento interno è composto da un materiale morbido con stampa in silicone .I Wraps sono progettati per avvolgere alla perfezione la console lasciando ovviamente liberi i fori di ventilazione e grazie a dei piccoli piedini alla base viene assicurata una corretta circolazione dell'aria. L'applicazione avviene mediante una chiusura in velcro senza la necessità di ulteriori strumenti, garantendo quindi una facile rimozione e possibilità di riutilizzo .

Come possiamo vedere dalla breve presentazione nel post sul social X, i Wraps sono paragonabili a delle cover per smartphone ma applicate alla console di casa Microsoft.

Questa soluzione risulta sicuramente un'opzione più protettiva ed ''ecologica'' rispetto alle classiche pellicole non riutilizzabili e sicuramente un'alternativa più ''economica'' per i videogiocatori che vogliono personalizzare la propria console senza doversi accaparrare una determinata limited edition.

Il prezzo cambia in base alla ''categoria'' di Wraps, infatti la cover di Starfield (attualmente sold out sul sito Microsoft e con data d'uscita fissata per il 18 ottobre ) viene lanciata a 49,99€ e sarà lo standard per tutte le cover a tema videoludico. Mentre i Wraps come la Mineral Camo (già preordinabile sul sito Microsoft e con data d'uscita fissata per il 10 novembre) e la Artic Camo (già annunciata ma non preordinabile al momento) avranno un costo di 44,99 euro.