Altro cambiamento su X: i titoli delle notizie verranno nascosti

Twitter, da poche settimane denominato X, nel tempo è diventata un'ottima piattaforma per consultare le ultime notizie. Tuttavia, sembrerebbe che Elon Musk abbia intenzione di modificare anche questo aspetto. Come rivelato da Fortune, l'imprenditore avrebbe chiesto ai suoi dipendenti di rimuovere i titoli che appaiono quando un utente condivide un articolo sul social. Dunque, di conseguenza i post mostreranno esclusivamente l'immagine e l'URL della notizia.

Dietro a questa presunta decisione di Musk ci sarebbero principalmente due motivi. In particolare, l'eliminazione dei titoli liberebbe maggiore spazio nella timeline in modo tale da mostrare più post agli utenti. In secondo luogo, il CEO di Tesla vorrebbe puntare a convincere i giornalisti a scrivere i loro articoli direttamente su X. Difatti, sul suo account personale, il miliardario ha affermato che i giornalisti che vogliono "più libertà di scrivere" e "redditi più alti" dovrebbero pubblicare direttamente sulla piattaforma. Del resto, tutto ciò non è proprio una sorpresa, visto che la piattaforma, ad esempio, ha utilizzato il suo abbreviatore di link t.co per limitare il traffico verso Instagram, Threads e pubblicazioni come il New York Times.