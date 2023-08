Cambio del look in Microsoft Office

La suite Office di Microsoft continua ad essere una delle prime scelte tra i software per la produttività da installare sul proprio computer. Attualmente l'azienda sta testando per Office un nuovo tema predefinito che prevede l'introduzione di una rinnovata palette di colori, un aggiornamento dello spessore delle linee nelle principali app, nuovi stili ed un font: Aptos. Il nuovo font prenderà il posto di Calibri dopo oltre 15 anni di utilizzo e sarà disponibile sulle quattro applicazioni principali della suite; cioè Word, Outlook, PowerPoint, ed Excel. Il rilascio da parte dell'azienda è previsto per il mese prossimo per tutti gli abbonati al servizio Microsoft 365.