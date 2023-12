Un camera bump così non l'avete mai visto: Oppo Find X7 Pro si mostra nei primi leak

Questo sembra proprio essere il caso anche per l' OPPO Find X7 Pro , che stando a quanto emerso da un leak sul social Weibo, il dispositivo monterà un camera bump decisamente singolare .

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone , escludendo la nicchia dei pieghevoli , ha registrato un progressivo appiattimento per quanto riguarda il design dei prodotti . Specialmente se visti frontalmente, molti dispositivi risultano molto simili fra loro, spesso lasciando il solo comparto delle fotocamere come elemento distintivo (qui la nostra lista dei migliori cameraphone ).

Grazie alle due foto condivise dall'utente Novice, abbiamo la possibilità di dare uno sguardo sia alla parte frontale che alla parte posteriore del dispositivo. Come evidenziato dalle immagini, le fotocamere vengono racchiuse in un comparto ottagonale, lasciando fuori esclusivamente il led per il flash. Il design risulta sicuramente particolare e distintivo, scegliendo inoltre di discostarsi dal blocco circolare montato sul modello precedente, il Find X6 Pro.

Il grande modulo ottagonale, che occupa gran parte della superficie posteriore, contiene ben quattro fotocamere. Dalla traduzione del post risulta la presenza di doppi teleobiettivi periscopici e, secondo le indiscrezioni, uno di questi potrebbe essere un IMX890. Le voci suggeriscono inoltre un Sony LYT-900 da 1 pollice come sensore principale ed una camera ultrawide IMX890.