L'ultimo gioco di Netflix è il campo minato che Microsoft avrebbe dovuto fare

Netflix continua regolarmente a rilasciare nuovi giochi per dispositivi mobili, e l'ultimo titolo scelto dal colosso dello streaming è un autentico tuffo nel passato, in chiave moderna. Ecco a voi un nuovo campo minato , lo stesso storico giochi Windows, ma in chiave ultramoderna, con grafica animata e sfide giornaliere .

Com'è il campo minato di Netflix?

Per entrare subito nel vivo e rispondere alla domanda qui sopra diciamo: divertente! La dinamica di gioco è sempre quella sia chiaro, le regole non sono cambiate di una virgola. Sarà però per la nuova grafica, per il progredire attraverso varie ricompense, per le sfide giornaliere, sarà anche perché era una vita che non giocavamo a Minesweeper, ma la sintesi è che con il campo minato di Netflix ci si diverte.

Come potete vedere dagli screenshot qua sotto, il gioco è ambientato attraverso varie isole, o meglio nel mare che le circonda, e inizialmente parte piano, ovvero con 1 o 2 mine vicine al più, ma poi progredisce fino a 3, 4 e chissà quante altre.

Niente pubblicità, niente microtransazioni: è tutto gratis e liscio come l'olio. Ci si gioca tranquillamente su qualsiasi iPhone e su qualsiasi smartphone Android, visto che nel complesso è comunque un gioco molto leggero. Purtroppo non ancora è disponibile via browser, ma la cosa non ci stupisce, visto che questa funzione è ancora in beta.

Se siete abbonati a Netflix potete scaricare il nuovo Campo Minato tramite i bottoni qui sotto. Vi chiederà poi di autenticarvi con l'account Netflix, a meno che non abbiate la sua app già installata, nel qual caso sarà tutto automatico.

Scarica da Play Store

Scarica da App Store