I canali cinema e musica di CHILI debuttano su Plex

CHILI e Plex hanno annunciato la loro collaborazione allo scopo di ampliare l'offerta cinematografica e musicale in streaming su Plex, la piattaforma che offre film, serie TV e live TV gratuiti con pubblicità. In particolare, grazie alla partnership con CHILI, gli utenti italiani di Plex possono godere gratuitamente di sei canali (visibili sull'app di Plex oppure online su Plex.tv.). Si tratta di:

"Questa collaborazione tra CHILI e Plex segna una tappa significativa per entrambi i partner e l'industria dello streaming. Un'offerta unica di contenuti gratuiti con pubblicità, fornita da Plex, permette ad un numero in costante crescita di utenti di CTV di accedere a un'esperienza di intrattenimento cinematografico e musicale più ampia ed innovativa nella sua fruizione" ha affermato, Direttore Esecutivo di CHILI., Vice Presidente di Business Development e Contenuti di Plex, invece, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con CHILI per ampliare la nostra libreria di contenuti sempre in crescita e offrire agli utenti italiani di Plex un'esperienza di intrattenimento senza eguali".