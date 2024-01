I canali WhatsApp diventano davvero utili: Zuckerberg annuncia un ventaglio di attesissime funzioni

L'arrivo dei canali su WhatsApp è stata una delle maggiori novità dello scorso anno, il cui funzionamento abbiamo già illustrato nel dettaglio, ma era chiaro a chiunque li avesse usati che ancora diverse funzionalità mancavano all'appello, prima fra tutte la possibilità di aver amministratori diversi dal fondatore del canale stesso. Mark Zuckerberg ci mette quindi ora una pezza, annunciando una serie di novità che faranno contenti utenti e amministratori dei canali WhatsApp.

Le novità annunciate dal CEO di Meta sono le seguenti:

Note vocali

Amministratori multipli

Condivisione sullo Stato

Sondaggi

Sul blog di WhatsApp manca ancora un post che illustri nel dettaglio le nuove funzioni, ma del resto si commentano già abbastanza da sole. I messaggi vocali del resto sono una delle forme di comunicazione più popolari di WhatsApp, ed era logico che arrivassero anche su canali. Gli amministratori multipli permetteranno finalmente una maggiore flessibilità nella gestione del canale, non più demandata a una sola persona (incredibile che questa funzione non fosse presente fin dall'inizio, visto che WhatsApp è strettamente legato al numero di telefono).

La condivisione sullo Stato è un'altra logica conseguenza, e i sondaggi sono da sempre uno dei modi più efficaci per creare engagement nella community, ed erano pertanto i grandi assenti dai canali.

Al momento abbiamo giusto uno screenshot dal canale di Zuckerberg stesso che mostra i sondaggi in azione, mentre per quanto riguarda le altre funzionalità non abbiamo niente da mostrarvi, ma trattandosi per lo più di funzioni già presenti nelle chat singole non dovrebbe essere nulla di complicato. Aggiorneremo l'articolo se dovessero emergere ulteriori novità a breve.