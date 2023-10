Una semplice novità dei canali di WhatsApp che cambierà la vita degli utenti

Uno di questi è una soluzione veramente semplice, ma che faciliterà non di poco i suoi utilizzatori e ne aumenterà la popolarità: una nuova voce per condividere velocemente gli aggiornamenti del canale. Come vedete dallo screenshot sottostante, fornitoci dai sempre attentissimi ragazzi di WABetaInfo, nell'ultima beta appare infatti una nuova voce, Copia link.

WhatsApp ha lanciato i canali solo da poco tempo (almeno in Italia), ma nel canale beta ha già rilasciato numerosi aggiornamenti per migliorare l'esperienza utente (sapete come inviare messaggi WhatsApp senza memorizzare il numero ?).

Toccandola, potete appunto copiare il link al singolo aggiornamento e permettere a chiunque di aprilo senza cercare nell'intera cronologia del canale, e senza dover inoltrare manualmente l'aggiornamento. Quindi anche al di fuori di WhatsApp.

Chi riceverà il link, potrà aprire immediatamente il canale e consultare il messaggio a cui è stato associato il link, il che rende più facile seguire il contesto dell'aggiornamento.

Lo strumento, che è disponibile per tutti gli iscritti al canale e non solo per il creatore, è ora in via di distribuzione per alcuni iscritti al canale beta di WhatsApp su Android, versione 2.23.20.18 e iOS, versione 23.20.1.70 (se non lo vedete ancora è possibile che la platea dei tester si amplierà nei prossimi giorni).

Ricordiamo che per iscrivervi al canale beta, su Android basta toccare la voce relativa nel Play Store, mentre per iOS dovete scaricare l'app TestFlight, ma i posti disponibili sono al momento terminati.

Questo è solo l'ultima novità che WhatsApp ha presentato per i suoi canali. Negli scorsi giorni, infatti, nel canale beta per Android è stata rilasciata una funzione di ricerca per cercare rapidamente aggiornamenti di stato e canali (versione 2.23.20.13), e una funzione per eliminare automaticamente i media (foto e video) dei canali (versione 2.23.20.11).