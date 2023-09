I Canali WhatsApp arrivano per tutti!

Nel corso degli ultimi anni Meta , l'azienda che detiene anche la proprietà di WhatsApp, ha dato prova di tenere molto al supporto software della piattaforma, introducendo via via sempre interessanti novità. E proprio in questo contesto recentemente abbiamo conosciuto i Canali .

A livello tecnico i Canali di WhatsApp sono dei gruppi in cui i semplici follower possono solo visualizzare i contenuti condivisi, e dove non è possibile accedere ai contatti degli altri membri. Anche gli amministratori godono delle stesse misure di privacy. WhatsApp ha riferito che da oggi i Canali arrivano in più di 150 Paesi, Italia compresa. Oltre a questo, la piattaforma ha descritto anche ulteriori novità per i Canali:

Directory migliorata: sarà possibile trovare canali da seguire filtrati automaticamente in base al Paese di residenza. Sarà anche possibile visualizzare canali nuovi, più attivi e popolari in base al numero di follower.

sarà possibile trovare canali da seguire filtrati automaticamente in base al Paese di residenza. Sarà anche possibile visualizzare canali nuovi, più attivi e popolari in base al numero di follower. Reazioni : sarà possibile reagire usando le emoji per dare feedback e vedere il numero totale delle reazioni. Le reazioni non saranno mostrate ai follower.

: sarà possibile reagire usando le emoji per dare feedback e vedere il numero totale delle reazioni. Le reazioni non saranno mostrate ai follower. Modifica: presto gli amministratori potranno apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni, quando saranno eliminati automaticamente dai server WhatsApp.

presto gli amministratori potranno apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni, quando saranno eliminati automaticamente dai server WhatsApp. Inoltro: ogni volta che si inoltra un aggiornamento alle chat o ai gruppi, sarà incluso un link al canale in modo che le persone possano saperne di più.

WhatsApp dunque lancia i Canali nella loro versione stabile, ma non definitiva.

La piattaforma ha infatti riferito che nel corso dei prossimi mesi arriveranno ulteriori novità.