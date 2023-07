Sarà possibile cancellare Threads senza intaccare il profilo Instagram

Tuttavia, dopo le prime lamentele degli utenti, Meta ha deciso di affrontare la situazione in maniera decisa . Difatti, Adam Mosseri , capo di Instagram, ha rilasciato una dichiarazione in cui fa trasparire l'obiettivo della società di superare questa criticità: "Ho ricevuto alcune domande sull'eliminazione del tuo account. Per chiarire, puoi disattivare il tuo account Threads, che nasconde il tuo profilo e il contenuto di Threads, puoi impostare il tuo profilo su privato e puoi eliminare singoli post di thread, il tutto senza eliminare il tuo account Instagram. Threads è alimentato da Instagram, quindi al momento è solo un account, ma stiamo cercando un modo per eliminare il tuo account Threads separatamente".

Insomma, uno dei grandi vantaggi di Threads, ovvero la possibilità di accedere con un account unico e quindi evitare tutto il classico iter di registrazione ad una piattaforma, nasconde anche insidia sopra citata che, speriamo, venga al più presto risolta. Per il resto, Meta spera di sfruttare il momento di debolezza di Twitter e imporsi in questo segmento. A riguardo, però, occorre specificare che Threads, per il momento, non è disponibile in Europa a causa delle leggi in vigore nel nostro continente in materia di dati personali.