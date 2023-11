Sta per iniziare la cancellazione degli account Google inattivi

Proprio a proposito di account ci sono delle novità rilevanti in arrivo. Parliamo del processo di cancellazione degli account inattivi che Google ha annunciato qualche settimana fa e che ora sta per concretizzarsi .

Google offre dei servizi, sia per smartphone che per PC e notebook , che sono fondamentali per milioni di utenti. E al centro di tutto troviamo gli account Google, i profili con i quali è possibile accedere a tutte le sue app e servizi.

La cancellazione degli account Google si riferirà infatti a tutti quegli account che per un certo tempo non sono stati utilizzati in alcun modo. Google ha illustrato che verranno considerati inattivi tutti gli account che non sono stati usati e ai quali non è stato effettuato l'accesso da almeno due anni.

Finora non era mai successo che Google procedesse alla cancellazione definitiva degli account inattivi. Questi, almeno fino a oggi, sono stati contrassegnati come archiviati. Ora invece BigG cambia marcia e procederà alla cancellazione definitiva.

Prima della cancellazione ovviamente si riceveranno delle email di avvertimento. Quindi è praticamente impossibile che vi venga cancellato un account che state usando, o che intendete usare.

La data scelta da Google per l'avvio della cancellazione degli account inattivi è il 1 dicembre. Prima di questa data, se aveste degli account che intendete "salvare", dovrete provvedere a effettuare l'accesso. Tra le altre attività che contribuiscono a rendere attivo un account Google troviamo anche l'utilizzo di Drive, visualizzare un video YouTube, scaricare un'app dal Google Play Store, utilizzare la ricerca Google o utilizzare Google per accedere a un'app o a un servizio di terze parti.