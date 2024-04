Negli USA è legale comprare un cane robot con lanciafiamme da 10 metri che sembra uscito da Fallout

Ebbene, contro ogni ragionevole previsione, è già arrivato il giorno in cui è possibile acquistarlo, in ben 48 stati su 50 degli USA, per soli 9.420 dollari .

La scorsa estate, un'azienda con sede in Ohio, Throwflame , annunciava un prodotto che definire assurdo non inizia nemmeno a descriverlo. The Thermonator , quello che, per dirlo con le parole della stessa azienda, è "il primo robot cane con lanciafiamme".

The Thermonator

In apparenza Thermonator può ricordare altri cani robot visti in passato, come quello di Boston Dynamics o di Xiaomi, ma il suo scopo è ben diverso. E, sia chiaro, non è quello di andare in giro ad appiccare incendi!

Di fatto sì, è un robot con le sembianze di un cane e un lanciafiamme ARC (un altro prodotto della stessa azienda) montato sulla schiena, che può essere alimentato sia a benzina che napalm.

L'autonomia è di circa un'ora, con una portata delle fiamme di poco meno di 10 metri, e ovviamente è tutto controllabile da remoto anche tramite smartphone, grazie alle connessioni Wi-Fi e Bluetooth.

Thermonator ha anche un LIDAR per orientarsi ed evitare ostacoli, vista a infrarossi, e anche una visuale FPV, perché non c'è nulla di più bello che immedesimarsi in un cane che sputa fuoco.

Ma quindi a cosa serve? È presto detto (secondo l'azienda): "controllo e prevenzione degli incendi selvaggi, gestione agricola, conservazione ecologica, rimozione di neve e ghiaccio, intrattenimento e SFX". Possiamo pensare a qualche modo per intrattenersi con un "cane infuocato" simile, ma nessuno di questi è sicuro.

Detto ciò, in 48 stati degli Stati Uniti d'America non ci sono divieti o leggi specifiche in materia di lanciafiamme, e non sono considerati armi da fuoco (oh, l'ironia!) dalle agenzie federali. Ovviamente il loro uso può facilmente scadere nel penale.

Per gli scettici, questa è la sua pagina ufficiale. E dopo questo non c'è veramente altro da aggiungere.