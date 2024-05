Canon EOS R1: caratteristiche tecniche

Tra le novità più importanti ci sarà il nuovo sensore CMOS in formato Full Frame, sicuramente di altissima qualità, anche se non è stata svelata la risoluzione. All'interno avremo anche due processori che lavoreranno insieme: l'ormai rodato DIGIC X e il nuovo DIGIC Accelerator .

Canon EOS R1 sarà un'ammiraglia delle mirrorless in tutto e per tutto. Questa è l'unica sicurezza che l'azienda ci ha fornito, tenendosi strette le informazioni più succose sulle specifiche tecniche e sul design. Alcune cose però le sappiamo, dunque cerchiamo di fare un punto della situazione.

Canon è stata chiara riguardo alle prestazioni: saranno migliori rispetto a EOS R3, con soluzioni innovative mai viste prima su una mirrorless. Questa frase, nello specifico, lascia campo libero alle interpretazioni, visto che non ci sono precisazioni al riguardo.

I riflettori sono rivolti principalmente su due elementi. Da una parte le raffiche ad altissima velocità, che dovrebbero rivaleggiare con i migliori modelli Full Frame presenti sul mercato.

Considerate che la rivale Sony A9 III arriva a 120 fps a pieno sensore, quindi ci aspettiamo molto anche dalla R1.

Dall'altra parte c'è un autofocus migliorato, che utilizza la tecnologia deep learning per il riconoscimento e il tracciamento dei soggetti. Grazie alla funzione AF "Priorità azione" è possibile seguire il movimento di un soggetto in tutto il suo percorso, tenendo sempre il fuoco puntato su di lui.

Saranno sicuramente presenti anche funzionalità software avanzate, come la riduzione del rumore integrata in macchina, più altre che saranno annunciate al momento della presentazione ufficiale.

Canon EOS R1 si annuncia come una macchina pensata per professionisti avanzati, quelli che hanno bisogno di grandissime prestazioni sia per la fotografia che per i video. Grazie alla velocità delle raffiche promessa da Canon, questa macchina potrebbe diventare un'arma eccezionale per la fotografia sportiva.