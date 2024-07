L'abbiamo aspettata tanto e finalmente è arrivata davvero. Oggi Canon presenta la sua prima vera ammiraglia dell'era mirrorless, la nuova Canon EOS R1 che già avevamo modo di sbirciare nell'anteprima dell'annuncio. Con essa, però, arriva a sorpresa anche un'altra macchina molto importante: la nuova Canon EOS R5 Mark II, che condivide diverse specifiche con l'ammiraglia, più di quanto ci si potesse aspettare. In questo articolo vedremo insieme tutte le caratteristiche tecniche per entrambe le macchine, ma anche le funzionalità peculiari di ciascun modello, le date di uscita sul mercato e, ovviamente, i prezzi di listino. Scopriamo cosa ci riservano Canon EOS R1 e Canon EOS R5 Mark II.

Caratteristiche tecniche

Le schede tecniche di Canon EOS R1 e Canon EOS R5 Mark II sono più simili di quanto la diversa fascia di prezzo lasci credere. Entrambe ereditano le innovazioni più recenti della casa nipponica, spingendole ancora più avanti in termini evolutivi. La R1, in particolare, è sicuramente il pezzo di hardware più tecnologicamente avanzato che Canon abbia mai prodotto. Sia la R1 che la R5 Mark II usano una struttura interna "Accelerated Capture" a doppio chip: il DIGIC X come processore d'immagine e il DIGIC Accelerator per gestire le fasi pre e post scatto, l'autofous, la trasmissione delle immagini, più gli altri processi.

Grazie a questi elementi hardware e alle nuove tecnologie di Deep Learning, si ottimizzano le risorse e si ottengono migliori prestazioni per la velocità dell'autofocus, la precisione del tracciamento dei soggetti, la riduzione del rolling shutter e l'aumento del frame rate. Per entrambe ci sono nuovi sensori, pensati per lo scatto a raffica. La differenza rispetto a R3 sembra essere molto alta, con una riduzione del rolling shutter del 40% su R1 e addirittura del 60% su R5 Mark II, secondo i dati forniti da Canon. C'è anche una funzionalitò di pre-scatto continuo, simile a quella di Sony A9 III, che inizia a salvare gli scatti prima ancora della piena pressione sul pulsante dell'otturatore. Si possono salvare fino a 20 scatti su R1 e fino a 15 su R5 Mark II, sia in HEIF/JPEG che in RAW. Molto importante anche la stabilizzazione IBIS, che su entrambi i nuovi sensori arriva fino a 8,5 stop di compensazione. Un valore altissimo, tra i migliori mai visti su una mirrorless. Per la gestione della messa a fuoco automatica si passa per il sistema Dual Pixel Intelligent AF, migliorato specialmente sul tracciamento dei soggetti. Con le due nuove macchine si possono registrare volti specifici e dare priorità al loro tracciamento rispetto ad altri soggetti. C'è poi anche la nuova modalità "Priorità azione", ottimizzata per riconoscere in automatico le azioni tipiche di alcuni sport (per il momento basket, calcio e pallavolo).

Torna anche su questi modelli il peculiare Eye control AF, già visto all'opera su Canon EOS R3. Il controllo del fuoco tramite il puntamento con l'occhio è stato aggiornato e promette di essere ancora più veloce e preciso del passato. Buone notizie anche per i videomaker. Su queste macchine è supportata la registrazione video interna a 12 bit in formato RAW, direttamente sulla scheda di memoria. Si possono usare i formati Cinema EOS Movie, i profili Canon Log 2 e 3, la registrazione video proxy. Usando l'uscita HDMI si può anche registrare in ProRes RAW. La connettività è stata aggiornata e ora supporta Ethernet 2.5Gbps e Wi-Fi6E/11ax 6GHz, per trasferire file molto velocemente sia via cavo che senza. Infine, su entrambe le mirrorless sono disponibili nuove funzionalità software. Da ora si possono ritagliare le immagini ed applicare l'upscaling direttamente dalla fotocamera, senza il bisogno di utilizzare software di editing su PC o smartphone.

Canon EOS R1

Canon EOS R1 arriva sul mercato a 35 anni esatti dal lancio della prima EOS 1, quella a pellicola. In questi anni di passi avanti ce ne sono stati molti, e questa nuova ammiraglia è qui per testimoniarlo.

Come avevamo già visto nell'articolo di anteprima dell'annuncio, il corpo è quello corazzato e molto ampio simile ad una R3. L'ergonomia è stata ulteriormente migliorata rispetto al passato, con un'impugnatura verticale integrata e un nuovo pulsante AF-ON a due fasi, che consente di attivare immediatamente due funzioni programmabili con un solo pulsante. Il mirino elettronico ha una risoluzione altissima, ben 9,44 MP, con fattore di maginifcazione di 0,9x e refresh rate a 120 fps. Funziona senza blackout durante lo scatto, un'ottima novità per le raffiche. Il nuovo sensore Dual Pixel CMOS AF è un modello stacked retroilluminato Full Frame da 24,2 MP e integra un innovativo sistema AF cross-type, che ottimizza le prestazioni dell'autofocus per lo scatto ad alta velocità. Attenzione perché si tratta davvero di un sensore innovativo, visto che la disposizione dei pixel è completamente diversa rispetto ad un sensore tradizionale.

Per capirlo al meglio, date un'occhiata all'immagine in alto. Come vedete, all'interno di ogni gruppo di quattro pixel RGGB (rosso, verde, verde, blu), il pixel verde in basso a sinistra ha un allineamento diverso rispetto agli altri, ruotato di 90 gradi. Questa disposizione vale per ogni gruppo di pixel su tutta la superficie del sensore. Grazie al diverso allineamento dei pixel, è possibile riconoscere meglio sia le linee verticali che quelle orizzontali, migliorando molto le prestazioni dell'autofocus. Questo vale in particolare per le situazioni più complicate, ad esempio quando ci sono diversi soggetti su vari livelli.

L'otturatore elettronico integrato su R1 è molto silenzioso e riesce a scattare fino a 40 fps (con tracciamento AF continuo), con anche 20 fotogrammi per il pre-scatto. Le capacità per la fotografia sportiva sembrano dunque eccezionali, ed è proprio questo il vero banco di prova per una macchina come R1. Le funzionalità video sono buone, anche se meno interessanti rispetto alla R5 Mark II che vedremo a breve. Su R1 è possibile registrare in formato RAW internamente, con registrazione audio a 4 canali 24 bit. Per le risoluzioni si arriva al massimo al 6K, secondo lo schema che trovate a seguire. 6K a 60 fps

a 60 fps 4K a 120 fps

a 120 fps 4K a 60 fps con oversampling da 6K

a 60 fps con oversampling da 6K Full HD a 240 fps

Canon EOS R5 Mark II

Canon EOS R5 Mark II arriva un po' in sordina, schiacciata dall'attesa di R1, ma è forse lei la più interessante tra le due, almeno in termini di versatilità. Tra l'altro, anche R5 celebra un anniversario illustre: i 16 anni dal lancio della leggendaria EOS 5D Mark II. arriva un po' in sordina, schiacciata dall'attesa di R1, ma è forse leitra le due, almeno in termini di versatilità. Tra l'altro, anche R5 celebra un anniversario illustre: i 16 anni dal lancio della leggendaria EOS 5D Mark II.

Il corpo in lega di magnesio è molto più leggero e compatto rispetto ad R1, anche perché non ha l'impugnatura verticale integrata. Il mirino elettronico è però meno prestante: ha una risoluzione di 5,76 MP con sistema anti-appannamento. In ogni caso, è più grande e più luminoso rispetto a quello della prima R5. Da segnalare anche l'utilizzo della nuova batteria LP-E6P, diversa rispetto a quella di R5. Il cambio si è reso necessario viste le funzionalità più avanzate di questo modello, soprattutto a livello video.

Il nuovo sensore stacked retroilluminato Full Frame da 45 MP è la vera grande novità di questa macchina. Fa un bel passo in avanti rispetto alla prima generazione e assicura prestazioni migliorate sotto ogni aspetto. In particolare, la velocità dello scatto continuo arriva a 30 fps, con 15 fotogrammi di pre-scatto. Eccezionali le capacità video, come già accennato. Su R5 Mark II si registra fino a risoluzione 8K, con rolling shutter molto ridotto e pieno supporto a tutte le funzionalità dell'ecosistema EOS. 8K a 60 fps

a 60 fps 4K a 120 fps

a 120 fps 4K a 60 fps con oversampling da 8K

a 60 fps con oversampling da 8K Full HD a 240 fps Tra l'altro, solo questo modello è disponibile la visualizzazione waveform, che manca invece su R1.

Prezzo e Uscita

Vediamo dunque quando sarà possibile comprare le nuove mirrorless Canon e, soprattutto, quali sono i prezzi di listino per entrambi i modelli. Canon EOS R1 sarà in vendita ufficialmente da novembre 2024, con un prezzo di listino di 7.749€ per il mercato italiano. Bisognerà attendere non poco, dunque, anche se i primi utilizzatori di questa nuova ammiraglia sono già in giro e sicuramente li vedremo impegnati a scattare durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Canon EOS R5 Mark II arriverà prima: sarà disponibile dal 20 agosto 2024 con due kit in vendita. La versione solo corpo macchina costerà 4.929€, mentre quella con corpo e ottica RF 24-105mm F4L IS USM avrà un prezzo di 6.289,99€. La natura di queste nuove mirrorless è molto diversa, ma entrambe rappresentano due vertici molto alti per l'esperienza utente. EOS R1 vuole diventare un'ammiraglia perfetta per la fotografia sportiva e lo scatto a raffica; EOS R5 Mark II può essere invece una macchina super versatile con una grande capacità video.

