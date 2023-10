Il canone Rai sempre in bolletta, ma costerà meno

Il canone Rai è una tassa annuale che viene richiesta a chiunque possegga una TV in Italia . Attualmente il canone viene addebitato in bolletta a tutti coloro che hanno un indirizzo di residenza e che possiedono una TV. E proprio nel contesto del pagamento del canone in bolletta arrivano delle novità.

L'attuale Governo infatti, tramite il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che nell'ultima manovra approvata dal Consiglio dei Ministri è presente il primo intervento sul canone Rai. La novità consiste nella riduzione del canone. Questo infatti passa dall'importo annuale di 90 euro a 70 euro.

Dunque il canone rimane addebitato in bolletta ma è ridotto. Questo intervento è il primo di un piano più ampio che l'attuale Governo intende portare a compimento.

L'obiettivo finale infatti è rimuovere completamente il canone Rai dalla bolletta. Tra le ipotesi vi è la rimozione del vincolo di pagamento del canone per il possesso di una TV, e di legarlo al possesso di un'utenza telefonica. Attualmente circa 21 milioni di italiani pagano il canone, mentre sono attive 107 milioni utente telefoniche, le quali potrebbe teoricamente dare accesso ai servizi digitali della Rai.

Ma all'orizzonte vi sono anche altre ipotesi: secondo una proposta della Lega il canone potrebbe essere ridotto progressivamente nei prossimi 5 anni, in una misura pari al 20% annualmente, fino al suo completo azzeramento. Chiaramente ci si aspetta un taglio pari al 20% dell'attuale canone, in modo da arrivare all'azzeramento in 5 anni. Se si tagliasse il 20% ogni anno sull'importo dell'anno precedente non si arriverebbe invece all'azzeramento.