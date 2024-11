Canva non funziona: il servizio è down, ci tocca utilizzare Paint

In queste ultime ore, numerosi utenti stanno riscontrando difficoltà ad accedere a Canva , la popolare piattaforma di grafica online utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo per creare contenuti visivi, presentazioni, loghi e molto altro.

Le piattaforme di monitoraggio dei servizi online, come Downdetector, stanno registrando un enorme aumento delle segnalazioni di disservizio per Canva. L'improvvisa interruzione sta già causando disagi, specialmente a chi utilizza Canva per scopi lavorativi o per preparare contenuti in scadenza.

Per ora, gli utenti non hanno molte alternative se non quella di attendere. Chi necessita di accedere a Canva per lavori urgenti potrebbe valutare l'uso di alternative temporanee, come Adobe Express, nell'attesa che il tutto ritorni allo stato originario.