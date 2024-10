ChatGPT lancia una nuova interfaccia e apre un altro capitolo: l'IA diventa un collaboratore

Canvas è un nuovo modo per lavorare con ChatGPT per scrivere e programmare

OpenAI annuncia Canvas, il primo grande aggiornamento dell'interfaccia di ChatGPT a più di due anni dal suo lancio. Ma non lasciamoci ingannare: questa novità è molto più che estetica, in quanto rappresenta un nuovo modo per interagire con l'IA, che ora diventa un vero e proprio collaboratore. Andiamo a scoprire perché, come funziona Canvas e quando sarà disponibile, ricordandovi il nostro approfondimento su cos'è ChatGPT: il punto di partenza perfetto per iniziare con il chatbot IA più famoso del mondo.

Cos'è Canvas

Canvas è una nuova interfaccia per ChatGPT, pensata specificamente per chi usa il chatbot di OpenAI per scrivere o programmare. L'aggiornamento risponde a una specifica necessità: semplificare l'interazione con l'IA.

Il problema: per perfezionare le risposte di ChatGPT bisogna inserire sempre nuove richieste Chiunque abbia lavorato con ChatGPT sa che è eccezionale e consente di perfezionare le risposte grazie a una comprensione del contesto e ai nostri input. L'IA infatti è in grado di ricordare una domanda, e possiamo rifinire una risposta conversando in modo naturale. C'è però un problema: l'interfaccia presenta una schermata a scorrimento, come se fosse una chat di messaggistica, quindi in alcuni contesti può essere scomodo. La risposta: da interlocutore l'IA diventa collaboratore Con Canvas, OpenaI risponde a questa difficoltà, ripensando al modo in cui interagiamo con l'IA. E per farlo introduce un nuovo modo di lavorare: da conversazione si passa a collaborazione. Ecco quindi che l'interfaccia non è più una chat a scorrimento verticale, ma una finestra divisa in due in cui si interagisce con ChatGPT "spalla a spalla" sul progetto. Le caratteristiche di Canvas Canvas non è solo un'interfaccia. Basato su GPT-4o, che è stato allenato specificamente per collaborare con gli utenti, lo strumento si avvierà da solo (quando capirà che è necessario) e consente a ChatGPT di capire meglio il contesto di ciò che stai cercando di realizzare. Ecco le sue caratteristiche: Attivazione automatica per la scrittura e la programmazione

Generazione di diversi tipi di contenuti

Modifiche mirate

Riscrivere i documenti

Fornire critiche in linea

Come funziona Canvas

A cosa serve Canvas? La nuova interfaccia non sarà attiva sempre, ma solo in alcuni contesti in cui la collaborazione è più importante: la scrittura e la programmazione. Quando si attiva Canvas Canvas è stato pensato per i casi in cui l'interfaccia di chat presenta limitazioni, ovvero quando si vuole lavorare su progetti che richiedono modifiche e revisioni. Quindi la scrittura e la programmazione. L'idea è che Canvas si aprirà automaticamente quando ChatGPT capisce che sia meglio lavorare in questo modo. Volendo si può attivarlo manualmente scrivendo nel prompt Usa Canvas, o selezionando la voce apposita nel menu a tendina in alto (ChatGPT 4o with canvas), in modo da usarlo su un progetto esistente. OpenAI ha spiegato che sta migliorando il processo di attivazione dello strumento (lanciato in beta), per impedire che lo faccia per attività di programmazione di utenti esperti che preferiscono lavorare nel vecchio modo.

When writing code, canvas makes it easier to track and understand ChatGPT’s changes.



It can also review code, add logs and comments, fix bugs, and port to other coding languages like JavaScript and Python. pic.twitter.com/Fxssd5pDl0 — OpenAI (@OpenAI) October 3, 2024

Come appare Canvas e le sue funzioni Quando si attiva Canvas, l'utente vedrà una nuova finestra che consente di vedere il progetto. Ogni modifica sarà effettuata in tempo reale, si possono evidenziare sezioni specifiche per indicare a ChatGPT su cosa volete che lavori. Inoltre può fornire feedback e suggerimenti in linea, tenendo presente l'intero progetto. OpenAI chiarisce che è sempre l'utente ad avere il controllo, quindi può sempre modificare direttamente il testo o il codice. E in caso non piaccia una correzione, c'è un tasto Indietro per ripristinare le versioni precedenti del lavoro. Il menu di Canvas All'interno di Canvas si trova un menu di scorciatoie che consente di chiedere a ChatGPT di effettuare alcune operazioni, a seconda che si stia scrivendo o programmando. Il menu di scorciatoie per la scrittura include strumenti per: Suggerire modifiche : ChatGPT offre suggerimenti e feedback in linea.

: ChatGPT offre suggerimenti e feedback in linea. Regolare la lunghezza : modifica la lunghezza del documento

: modifica la lunghezza del documento Cambiare il livello di lettura : regola il livello di scrittura a seconda della scolarizzazione del lettore, dall'asilo alla scuola di specializzazione.

: regola il livello di scrittura a seconda della scolarizzazione del lettore, dall'asilo alla scuola di specializzazione. Controlli finali : effettua controlli di grammatica, chiarezza e coerenza.

: effettua controlli di grammatica, chiarezza e coerenza. Aggiungere emoji: aggiunge emoji pertinenti per l'enfasi e il colore Per la programmazione, sono invece inseriti strumenti più specifici, che consentono di: Rivedere il codice : ChatGPT fornisce suggerimenti in linea per migliorare il codice.

: ChatGPT fornisce suggerimenti in linea per migliorare il codice. Aggiungere log : inserisce il logging per aiutare a eseguire il debug e comprendere il codice.

: inserisce il logging per aiutare a eseguire il debug e comprendere il codice. Aggiungere commenti : aggiunge commenti al codice per renderlo più facile da capire.

: aggiunge commenti al codice per renderlo più facile da capire. Correggere i bug : rileva e riscrive il codice problematico per risolvere gli errori.

: rileva e riscrive il codice problematico per risolvere gli errori. Tradurre il codice in JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ o PHP.

Quando sarà disponibile Canvas

L'interfaccia Canvas è attualmente in beta ed è disponibile dal 3 ottobre per gli utenti ChatGPT Plus e Team a livello globale. A partire dalla prossima settimana sarà disponibile anche per gli utenti Enterprise e Edu. Per quanto riguarda gli utenti gratuiti, OpenAI promette che sarà disponibile quando uscirà dalla beta.

