In moltissimi modelli di smartphone e tablet presentati quest'anno non ci sono più i caricabatteria inclusi in confezione. La pratica di non includere il caricabatteria, che era iniziata con Apple nel 2020 ed è stata poi imitata da altri giganti come Samsung e Google, è ora divenuta la norma. Oltre a consigliarvi i migliori caricabatteria per sopperire alla mancanza, in diverse occasioni ci è capitato di chiedere direttamente alle aziende il motivo di questa scelta e la risposta è stata più o meno sempre la stessa: per rispettare le nuove normative europee.

Ma c'è davvero una norma dell'Unione Europea che vieta di includere il caricabatteria in confezione? La risposta, ovviamente, è non proprio.

La normativa a cui tutte le società fanno riferimento è la Direttiva UE 2022/2380 del 23 novembre 2022 che, per intenderci, è la stessa che ha obbligato i produttori ad adottare l'USB-C come standard per la ricarica.

In questa direttiva, che entrerà in vigore a dicembre 2024 e che punta a ridurre i rifiuti elettronici armonizzando la ricarica dei dispositivi, si legge:

Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.

In altre parole, oltre all'adozione del connettore USB-C e dello standard di ricarica Power Delivery, l'Unione Europea richiede ai produttori di offrire agli utenti la possibilità di acquistare un prodotto senza il caricabatteria.

Ma offrire agli utenti la possibilità di non acquistare è ben diverso da obbligare i clienti ad acquistare separatamente, che è quello che tutti i produttori di elettronica di consumo sembrano aver recepito.