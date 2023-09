CarPlay 2.0 sfiderà Android Automotive

Quando parliamo di sistemi di infotainment pensiamo subito a quelli dei due colossi Google e Apple, rispettivamente Android Auto e CarPlay. Negli ultimi mesi abbiamo visto diversi rinnovamenti susseguirsi per il primo, ma anche per CarPlay ci sono importanti novità all'orizzonte.

Gli utenti Apple infatti devono aspettarsi un importante aggiornamento per CarPlay, il sistema che appunto consente il collegamento e la sincronizzazione del proprio iPhone con le auto compatibili. All'orizzonte infatti vediamo CarPlay 2.0.

Apple ancora non ha rivelato particolari dettagli in merito alla nuova versione di CarPlay. Però sul suo sito ufficiale sono stati condivisi alcuni dettagli che ci lasciano intendere come sarà la nuova interfaccia.