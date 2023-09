Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, AAWireless ha ampliato il rilascio dell'aggiornamento alla versione 3.0, che ormai dovrebbe essere arrivata un po' a tutti gli utenti, che porta con sé una delle novità più grandi di sempre per questo celeberrimo dongle con Android Auto: il supporto a CarPlay. Vediamo infatti cosa dice il changelog:

Aggiunta la funzionalità con CarPlay (beta)

Aggiunto Android Auto sul protocollo CarPlay (beta)

Aggiunta la UI di configurazione per CarPlay.

Nota importante: CarPlay funziona solo con gli AAWireless di seconda generazione (cs317), quindi assicuratevi che il vostro lo sia.

Per accoppiare per la prima volta un iPhone con AAWireless dovrete seguire i seguenti passaggi:

Disattivare il Bluetooth sugli eventuali smartphone accoppiati in precedenza (con Android Auto).

il Bluetooth sugli eventuali smartphone accoppiati in precedenza (con Android Auto). Collegare AAWireless alla presa USB del veicolo.

AAWireless alla presa USB del veicolo. Attendere che il LED di AAWireless lampeggi di verde.

di AAWireless lampeggi di verde. Andare su iPhone in Impostazioni -> Generali -> CarPlay e selezionare AAWireless.

in Impostazioni -> Generali -> CarPlay e selezionare AAWireless. (Sull'auto potrebbe apparire un popup per autorizzare CarPlay. Dopo averlo fatto, comparirà un avviso analogo anche sull'iPhone).

Se la prima connessione non dovesse funzionare, riprovate: la seconda dovrebbe essere la volta buona. Vi avvisiamo solo che, durante il primo accoppiamento, è normale che ci possa essere una breve disconnessione, abbiate un minimo di pazienza.

dovrebbe essere la volta buona. Vi avvisiamo solo che, durante il primo accoppiamento, è normale che ci possa essere una breve disconnessione, abbiate un minimo di pazienza. Una volta collegati, per accedere alle impostazioni di AAWireless su iPhone dovete aprire Safari (o altro browser) e andare su app.aawireless.io. Se CarPlay non funzionasse, collegatevi manualmente alla Wi-Fi di AAWireless, cercando una rete con nome AAWireless-**** o AndroidAuto-****: la password è: 12345678.

Ribadiamo che si tratta di un supporto ancora in beta, per quando non ci siano limiti di accesso, quindi ci aspettiamo che l'esperienza sia generalmente buona.

Torneremo comunque a parlarne prossimamente con una prova su strada (letteralmente), nel frattempo vi lasciamo anche la pagina dedicata sul sito ufficiale da consultare in caso di bisogno e il box per l'acquisto di AAWireless, che da oggi è ancora più conveniente vista la sua natura duplice.