CarPlay non è più l'alternativa stabile: aumentano le segnalazioni di problemi

Fino a poco fa, se confrontata con i quotidiani bug di Android Auto, CarPlay era in genere considerata l'interfaccia per veicoli affidabile: si collega il telefono all'auto, si avvia la navigazione e non si pensa a niente altro.

Attenzione: fino a poco fa, perché nel frattempo sono arrivati iOS 16, iOS 17 e i nuovi iPhone 15 con porta USB-C, e sempre più utenti hanno iniziato a lamentare problemi di localizzazione durante la navigazione, rendendo app come Google Maps, Waze o Mappe di Apple praticamente inutili.

Del problema abbiamo iniziato ad accennare qualche giorno fa, e a quanto pare si sta diffondendo a macchia d'olio, soprattutto con l'adozione sempre più ampia dell'ultima versione del sistema operativo e il passaggio ai nuovi melafonini.

Il bug, che si manifesta con l'interruzione del segnale GPS quando l'iPhone è collegato al veicolo (sia in modalità wireless che cablata), sembra ora piuttosto diffuso tra i proprietari di veicoli elettrici Volkswagen ID, che hanno pubblicato le loro lamentele sui social e su Reddit.

I conducenti dicono che l'app di navigazione li mette su una strada diversa o rimane bloccata come se non si stessero più muovendo., in pratica diventando inutile.

Qualcuno afferma che i problemi hanno iniziato a verificarsi il mese scorso, il che coincide con il debutto di iOS 17, mentre altri dichiarano di averli già da iOS 16.

Un paio di utenti su Reddit hanno affermato di aver portato la loro Volkswagen ID in assistenza, e gli è stato risposto che si tratta di "un problema noto senza una correzione".

Come abbiamo scritto un paio di giorni fa, il bug sembra verificarsi quando il telefono utilizza il GPS del veicolo per la localizzazione. Per qualche motivo, questo impazzisce e non fornisce più dati al navigatore (è stato ed è tutt'ora un problema noto anche per alcuni utenti di Android Auto).

Per risolverlo, almeno temporaneamente, si può provare ad avviare la navigazione sul telefono prima di collegarlo al veicolo o, in caso accada durante la navigazione, di accostare, sbloccare il telefono e visualizzare l'app di navigazione sullo schermo.

In questo modo, sembra si "forzi" il GPS dell'iPhone, ripristinando la funzionalità.

A differenza di Google, Apple non ha mai commentato questi bug, neanche sui forum dell'azienda, ma non trattenete il respiro in attesa di una soluzione. A breve verrà rilasciato iOS 17.1, che non includerà alcuna novità per CarPlay.