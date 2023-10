Non solo Android Auto: da più di un anno anche CarPlay ha un grave bug

Un'altra situazione piuttosto frequente è che il GPS impazzisca, con gli utenti che riportano di essere lungo un'autostrada e vedere improvvisamente l'indicatore di posizione in mezzo a un campo, in un fiume o a chilometri di distanza, con l'app di navigazione che inizia a dare istruzioni a caso.

Quello che gli utenti lamentano sono tre situazioni che possono avvenire durante la guida, tutte collegate al GPS durante l'utilizzo con un'app di navigazione, che sia Mappe di Apple, Google Maps o Waze. In alcuni casi, il GPS smette di aggiornarsi e CarPlay si blocca, mostrando l'auto ferma in un punto dove eravate metri prima, con la possibilità di perdere una svolta.

In particolare l'interfaccia per veicoli di Apple è afflitta da più di un anno da un grave bug che ricorda proprio quello che di frequente avviene sulla controparte di Google : l'inaffidabilità e a volte il blocco completo del GPS durante la navigazione (sapete quali siano le migliori app per CarPlay ?).

Lo ammettiamo: su queste pagine siamo soliti riportare i bug di Android Auto , e raramente quelli riguardanti CarPlay , ma questo non vuol dire che non ve ne siano , anzi.

Il GPS in CarPlay perde la posizione. Fonte: 9to5Mac

Infine può capitare che durante la guida l'indicatore di posizione del GPS si trasformi in un cerchio con un raggio di diverse centinaia di metri, il che indica che CarPlay non sa dove siate all'interno di quest'area. Ovviamente bloccando la navigazione.

Non stiamo parlando di un problema da poco, che riguarda alcuni utenti su una certa categoria di veicoli, ma su Internet sono riportati diversi esempi, con CarPlay collegato via cavo o in modalità wireless, con diversi marchi e modelli di auto, a benzina o elettriche, con iOS 15, iOS 16 o iOS 17, con qualunque modello di iPhone, da XS all'ultimo 15.

Sembra che la maggior parte delle lamentele siano iniziate l'anno scorso dopo il rilascio di iOS 16 (ma erano presenti anche prima), ma con iOS 17 le cose non sono cambiate, e non ci sono aggiornamenti di app o sistemi operativi in grado di risolverlo.

Che fare? Chi vi scrive guida normalmente un'auto con CarPlay e ha sperimentato solo un paio di volte questo problema negli ultimi due anni (in pratica il GPS è impazzito e Google Maps ha iniziato a dare indicazioni a caso), ma si è sempre risolto da solo in pochi secondi.

In caso non siate così fortunati, alcuni utenti riportano che ci sono due comportamenti che possono limitare l'occorrenza di questi episodi. Il più affidabile sembra essere di iniziare la navigazione sul telefono (che sia con Mappe, Google Maps o altra app di navigazione) prima di collegarlo al veicolo.

Il secondo, in caso CarPlay si blocchi durante la navigazione, è di sbloccare il telefono e aprire l'app di navigazione che si sta usando. Spesso sembra risolvere - almeno temporaneamente - il problema.

Da quanto sembra, questo è un bug piuttosto diffuso, e sembra incredibile che Apple non abbia preso una posizione (molte delle lamentele sono sui forum di assistenza dell'azienda, quindi ne sono sicuramente a conoscenza). A quanto pare la casa di Cupertino non ritiene che il numero di persone afflitte sia sufficiente da avviare un'analisi, oppure l'hanno fatto e non riescono a risolverla.

In genere, dalla nostra esperienza con Android Auto, queste situazioni avvengono perché l'interfaccia si "appoggia" al GPS del veicolo, che in qualche modo impazzisce o non comunica correttamente con iOS. Ecco perché se si avvia o si ripristina la navigazione dal telefono il GPS riprende a funzionare: perché iOS forza l'uso dell'antenna del telefono invece di usare quella dell'auto.

E questo spiega anche la difficoltà di una soluzione, che probabilmente non riguarda solo iOS, ma anche i sistemi di infotainment dei vari modelli di auto.

Ovviamente è solo una supposizione, ma piuttosto verosimile, e purtroppo non c'è un'impostazione che obblighi iOS a usare solo il telefono come GPS.