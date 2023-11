CarPlay ha appena ottenuto una funzionalità che potrebbe far comodo anche ad Android Auto

L'integrazione dei comandi vocali consente agli utenti di controllare le attività più comuni, tra cui quelle relative alle chiamate telefoniche ed ai messaggi di testo. A riguardo, Google Assistant e Siri sono in grado di leggere ad alta voce gli SMS ricevuti, anche Android Auto e CarPlay non sono dotati di un'interfaccia dedicata per visualizzare il corpo del messaggio. In questo modo, viene garantita la piena sicurezza agli automobilisti, visto che questi non avranno più la tentazione di prendere lo smartphone e leggere il messaggio.

Inoltre, grazie ad un recente aggiornamento, gli utenti di CarPlay potranno beneficiare di ulteriori funzionalità. In particolare, Siri ora è in grado di descrivere le foto incluse in un messaggio, indipendentemente dall'app. Se qualcuno vi invia una foto su iMessage, ad esempio, l'assistente digitale potrà descrivere l'immagine contenuta, anche se, almeno per il momento, i dettagli descritti spesso non sono molto accurati. Per quanto riguarda il funzionamento, l'ultima novità dovrebbe basarsi su Visual Look Up, una funzionalità introdotta in iOS 16 e che consente all'iPhone di identificare e fornire maggiori informazioni sugli animali domestici, punti di riferimento, piante e altri oggetti contenuti nelle foto.