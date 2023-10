CarPlay non funziona su iOS 17: c'è una soluzione, ma è un pò dolorosa...

Settembre è stato un mese piuttosto caotico per CarPlay. Difatti, gli utenti Apple avrebbero riscontrato alcuni problemi, soprattutto a seguito del debutto di iOS 17 e di iPhone 15 con la sua porta USB-C. A riguardo, la società di Cupertino ha rilasciato alcuni aggiornamenti che hanno provato a limitare alcune criticità, come il surriscaldamento che ha interessato dei dispositivi durante la guida. Ancora, il colosso tecnologico ha iniziato a vendere nei suoi negozi un cavo da USB-A a USB-C, fornendo quindi agli utenti CarPlay un cavo di qualità per collegare l'iPhone 15 alle loro unità principali.

Tuttavia, non tutti i problemi sembrano essere stati risolti. Ad esempio, alcuni utenti, dopo l'installazione di iOS 17, hanno evidenziato delle criticità che rendono complesso connettersi a CarPlay. Ad esempio, si parla di disconnessioni casuali oppure che l'infotainment non riesce a rilevare l'iPhone. A questo proposito, gli utenti hanno provato alcune soluzione generiche, come la sostituzione dei cavi, ma CarPlay continua a non funzionare perfettamente.

L'unica strada che sembra portare ad una risoluzione totale dei problemi sembra soltanto una: il ripristino completo del sistema di infotainment che, però, causa la rimozione di tutti i profili memorizzati.