Carta di identità elettronica, è boom di utilizzo: gli ultimi dati

Ritornando agli accessi ai servizi online della Pubblica Amministrazione - 23 milioni da gennaio ad aprile 2024 - è stato registrato un incremento del 130% rispetto al primo quadrimestre del 2023 . Tra l'altro, le PA che sui propri portali ora hanno il pulsante "Entra con Cie", sono aumentate del 65% in confronto ad un anno fa (sono complessivamente 9.635).

A metà aprile, invece, i download dell'app Cie ID hanno raggiunto quota quasi 17 milioni e mezzo , mentre le attivazioni sono state circa 5,5 milioni. A riguardo, è stato registrato un incremento del 13%. Per quanto concerne il confronto con i dispositivi attivi ad aprile 2023, c'è stato un aumento del 55%. Inoltre, le visite al portale cartaidentita.interno.gov.it, durante la campagna informativa, sono state oltre 14 milioni.

I cittadini utilizzano sempre di più la Carta di identità elettronica (Cie) . Difatti, dall'inizio dell'anno sono 23 milioni gli accessi a tutti i servizi online della PA , confermando quindi la bontà della campagna di informazione e comunicazione lanciata a marzo dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Insomma, su questo versante il trend è piuttosto positivo. Per chi non lo sapesse ancora, la Carta d'Identità Elettronica è il documento d'identità fisico e digitale che consente non solo l'accertamento dell'identità del cittadino ma anche l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.

Per l'autenticazione, a seconda del servizio richiesto, i cittadini possono accedere tramite tre livelli di sicurezza: