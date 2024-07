La cartella Screenshot su Windows 11 a portata di mano: le novità su Strumento di cattura

Lo Strumento di cattura (ecco come fare gli screenshot su Windows 11 ), conosciuto internazionalmente come Snipping tool, è l'app stock di Windows che permette di acquisire screenshot e personalizzarli. L'app ha appena ricevuto un interessante aggiornamento .

Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante per le app e servizi di Windows , e tra gli strumenti più aggiornati e rinnovati troviamo sicuramente lo Strumento di cattura di Windows 11 . Proprio in questo contesto, arriva un nuovo aggiornamento che rende a portata di mano la cartella Screenshot su Windows 11 .

Finalmente non perderete tempo a cercare la cartella Screenshot

Come abbiamo menzionato sopra, lo Strumento di cattura ha ricevuto notevoli aggiornamenti negli ultimi anni. Microsoft ha infatti introdotto novità che riguardano la personalizzazione degli screenshot, sia in termini di ritagli che in termini grafici con l'aggiunte delle emoji. Abbiamo visto anche arrivare la possibilità di effettuare registrazioni dello schermo.

Insomma, lo Strumento di cattura di Windows vi sta facendo sempre più passare la voglia di usare app di terze parti per l'acquisizione di screenshot e registrazioni dello schermo.

E il suo ultimo aggiornamento rende l'app ancora più appetibile.

Strumento di cattura infatti prevede il salvataggio automatico di qualsiasi screenshot venga acquisito su Windows 11. Il salvataggio genera quindi un'immagine in una specifica cartella sul disco fisso. Lo stesso dicasi per le registrazioni dello schermo che vengono effettuate. Tutto bello, ma dove si trova questa cartella?

Molti di voi che hanno usato Strumento di cattura almeno la prima volta si saranno scontrati con questo interrogativo. La cartella di salvataggio automatico si trova nel percorso Immagini\Screenshot. Ma potreste non ricordarlo, e allora il nuovo aggiornamento dell'app risolve questo problema.

Come potete vedere dallo screenshot (è proprio il caso di dirlo) in basso, nel menù contestuale dell'app Strumento di cattura è stata aggiunta un'opzione per aprire rapidamente la cartella in cui vengono salvati automaticamente gli screenshot. Allo stesso modo, al termine della registrazione dello schermo sarà possibile aprire rapidamente la cartella dove questo tipo di file viene salvato automaticamente (che per la cronaca è Video\Registrazioni dello schermo).

Sicuramente una comodità in più per chi usa di frequente lo Strumento di cattura e ha la necessità di accedere spesso e rapidamente alla cartella in cui vengono salvati i file acquisiti.