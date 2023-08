Cartelle nascoste di Google Foto: arriva la novità che satavate aspettando

Google ha infatti annunciato che da oggi in poi la cartelle nascoste di Google Foto sono compatibili con il backup attraverso il proprio account. Questo significa che anche quando si cambierà dispositivo per accedere a Foto si ritroveranno le cartelle nascoste configurate in precedenza.

Google Foto rappresenta ormai un punto di riferimento assoluto tra le piattaforme che offrono la possibilità di gestire in cloud immagini e video. Negli anni il servizio si è anche arricchito di notevoli opzioni per la personalizzazione e l'editing delle immagini.

Questo significa anche che non si perderanno le cartelle nascoste configurate su Google Foto al cambio telefono. Chiaramente per accedervi sarà sempre necessario effettuare il riconoscimento tramite impronta o passcode impostato in fase di configurazione della cartella.

Vi ricordiamo che le cartelle nascoste di Google Foto permettono di rendere totalmente private le immagini che vi inserite.

Questo significa che le immagini messe all'interno di una cartella nascosta non verranno visualizzate nella griglia principale di Google Foto, così come non verranno visualizzate tra i Ricordi e le foto recenti su altri dispositivi connessi al proprio account Google.

Oltre a questa novità, Google ha anche annunciato che per Foto arriva un aggiornamento della sezione che riguarda la privacy, con una grafica che rende il tutto più accessibile.