I canali di WhatsApp mettono una marcia in più anche su iPhone: arrivano le categorie!

Arrivati a settembre 2023, i canali WhatsApp hanno rappresentato una grande novità per la piattaforma di messaggistica, tanto da diventare in poco tempo sempre più popolari. L'azienda non si è però fermata qui e ha continuato ad aggiornare lo strumento con una nuova interfaccia e nuove funzioni. Una di queste, arrivata sulla beta di Android pochi mesi fa, riguarda le categorie, che consentono di trovare più facilmente un canale senza doverlo cercare, e ora è in via di distribuzione anche nella beta per iPhone (qui spieghiamo cos'è e come installare una beta di WhatsApp, per chi fosse interessato).

Come funzionano le categorie dei canali su iOS

Le categorie dei canali sono una novità apparsa a maggio 2024 nella beta per Android numero 2.24.10.20 e consentono di migliorare la scoperta dei contenuti e organizzare automaticamente i canali in categorie pertinenti, semplificando il processo di esplorazione per gli utenti. Grazie a questa funzione, si possono esplorare i contenuti del canale selezionando tra sette categorie predefinite: Business, Intrattenimento, Stile di vita, Notizie e informazioni, Organizzazioni, Persone e Sport. È importante notare che i proprietari dei canali non hanno bisogno di aggiungere o assegnare manualmente una categoria ai loro canali, in quanto questo processo di categorizzazione è gestito automaticamente da WhatsApp. Il sistema ordina in modo intelligente i canali nelle categorie appropriate, senza ulteriori input richiesti dai creatori dei canali.

Selezionando una delle sette categorie predefinite, gli utenti possono restringere la loro ricerca a specifiche aree di interesse, oppure possono filtrare i risultati della ricerca per categoria, permettendo loro di perfezionare ulteriormente la loro ricerca e trovare canali che corrispondono alle loro preferenze. Questo approccio consente agli utenti di trovare ed esplorare rapidamente i canali in linea con le loro preferenze, rendendo più facile la scoperta di contenuti nuovi e pertinenti, e magari incoraggiarli a esplorare categorie che potrebbero non aver considerato prima. Ora la novità si è fatta strada, almeno per alcuni utenti, anche nella beta di WhatsApp per iOS versione 24.16.10.73, che ricordiamo è disponibile (se trovate un posto disponibile) attraverso il programma beta TestFlight. Potete vederne uno screenshot fornito da WABetaInfo. Per installare la beta di WhatsApp su iOS, dovrete installare l'app TestFlight e poi cercare un posto libero a questo indirizzo. Al momento le categorie non sono disponibili per tutti, ma verranno distribuite a più persone nelle prossime settimane.

Tutto sui canali di WhatsApp