Caviar presenta Apple Vision Pro personalizzato con oro 18 carati: il prezzo è da capogiro

Caviar, azienda con sede a Dubai e nota per la realizzazione di dispositivi di lusso personalizzati, ha annunciato il suo progetto: si tratta di Apple Vision Pro Caviar Edition (nota anche come CVR Edition). L'obiettivo è quello di trasformare il visore per realtà aumentata di Cupertino in un'opera d'arte di design. Per raggiungere questo scopo, il marchio si è ispirato agli occhiali flip-up di Tom Ford e alle maschere da sci di Gucci.