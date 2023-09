Caviar lancia le versioni costose di iPhone 15 Pro in oro 18k: si superano i 9.000€

Apple recentemente ha presentato i nuovi iPhone 15. Tra i colori in cui saranno disponibili gli smartphone, non rientra la tonalità oro. A riguardo, però, ci ha pensato Caviar , noto produttore di dispositivi di lusso con sede a Dubai, che ha caratterizzato le varianti Pro con un telaio dorato: da questo dettaglio il nome di "Ultra Gold".

Il lusso, però, si sa che si paga. Difatti, l'iPhone 15 Pro Ultra Gold parte da 8.890$ e arriva fino a 9.890$, mentre l'iPhone 15 Pro Max Ultra Gold ha un prezzo base di 9.670$ per arrivare fino a 10.390$. I modelli Ultra Gold hanno un telaio realizzato in oro 18k con finitura satinata, mentre il logo Apple sul retro è realizzato in oro 24k. Caviar, tra l'altro, ha introdotto una versione Ultra Black per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 15 Pro Ultra Black ha un prezzo base di 8.060$ e arriva fino a 9.060$, mentre l'iPhone 15 Pro Max Ultra Black parte da 8.840$, con il modello più costoso che ha un prezzo di 9.560$.

Il modello Ultra Black presenta anche un logo Apple 24k, ma il suo telaio è realizzato in titanio aeronautico con PVD.