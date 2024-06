Al via i lavori per la centrale nucleare di Bill Gates: ecco perché viene definita "la più avanzata al mondo"

Nel 2020, l'azienda aveva vinto un bando del Dipartimento dell'energia per la creazione di un nuovo tipo di reattore nucleare, chiamato Natrium, non basato su acqua per il raffreddamento, bensì su sodio liquido . Adesso sono cominciati i lavori.

Uno degli interessi di Bill Gates riguarda la produzione di energia elettrica , e per questo nel 2008 aveva fondato TerraPower, un'azienda di progettazione di reattori nucleari in parte finanziata anche dal Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America e dal Los Alamos National Laboratory (sapete quali sono le migliori app per controllare i consumi elettrici ?).

Il problema delle centrali nucleari

A torto o ragione, le centrali nucleari sono viste come uno dei mali del nostro tempo. Il problema è semplice: producono scorie e, se qualcosa va male, è un problema per tutti. Lo abbiamo visto con Chernobyl e Fukushima, ed è una delle preoccupazioni della guerra in Ucraina, a Zaporizhzhia.

Ma qual è il problema? Un reattore tiene sotto controllo la reazione di fissione nucleare facendo circolare l'acqua intorno a un nucleo di uranio.

Si usa l'acqua come refrigerante, ma sopra i 100 °C l'acqua si trasforma in vapore e smette di assorbire il calore. Non solo, ma man mano che l'acqua si scalda, la sua pressione aumenta, il che mette a dura prova tubi e altre attrezzature.

In caso di emergenza, come abbiamo visto negli incidenti nucleari occorsi finora, il nucleo continua a produrre calore, aumentando la pressione e potenzialmente causando un'esplosione.

La soluzione, per molti, è evitare di produrre centrali nucleari e dismettere quelle esistenti (in Italia ci sono stati due referendum, 1987 e 2011). Ma per alcuni, come Bill Gates, non è la strada da seguire, anzi.

Per chi scommette sul nucleare, (Bill Gates ci ha scritto un libro, Clima - come evitare un disastro), è necessario per i fabbisogni di energia pulita, in quanto nessuna delle altre fonti pulite è così affidabile e nessuna delle altre fonti affidabili è così pulita.

E la fusione nucleare è lontana decenni.

Ecco l'idea: raffreddare il reattore con qualcosa di diverso dall'acqua.