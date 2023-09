La centralizzazione su YouTube Music uccide Google Podcasts

L'intenzione dell'azienda di Mountain View nel voler puntare fortemente su YouTube Music era chiara fin da quando quest'ultima prese il posto di Google Play Music ed ora, complice anche il ''contenuto'' utilizzo della sola app di podcast (secondo i dati per gli Stati Uniti), Google vorrebbe far confluire tutta l'utenza in un'unica app (fornendo inoltre appositi tool sia agli utenti che ai podcaster).

Vogliamo assicurarci di farlo bene e daremo ai fan e ai podcaster tutto il tempo per effettuare la transizione. Per gli utenti, significa un semplice strumento di migrazione e la possibilità di aggiungere feed RSS di podcast alla propria libreria YouTube Music, inclusi programmi attualmente non ospitati da YouTube. Per coloro che preferiscono una piattaforma di ascolto diversa, gli strumenti includeranno anche un'opzione per scaricare un file OPML dei propri abbonamenti ai programmi, che potranno caricare su un'app che ne supporti l'importazione. Per i podcaster, ciò significa fornire robusti strumenti di creazione e analisi, nonché caricamenti RSS, oltre a rendere i tuoi podcast disponibili ovunque gli ascoltatori di YouTube Music stiano già consumando i loro contenuti preferiti: in background, in macchina, offline e altro ancora.