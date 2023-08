Da oggi Google sarà trasparente

Utilizzando quotidianamente i servizi Google come la Ricerca, Google Play o YouTube (sapete come guadagnare sulla piattaforma?), potreste voler sapere quali sono le norme che li regolano e le iniziative dell'azienda per garantirne la sicurezza.

Ecco perché la GrandeG ha appena lanciato il suo Centro per la trasparenza, un sito dove trovare in un unico luogo le norme dei prodotti, i processi tramite cui vengono sviluppate, i rapporti di trasparenza, gli strumenti di segnalazione delle violazioni e i principi che regolano la privacy e l'intelligenza artificiale.

Il sito vuole quindi rappresentare un punto dove trovare tutte le informazioni riguardanti i prodotti di Google. Per esempio, potete trovarvi quanti annunci sono stati bloccati nell'anno precedente perché non conformi, o quanti video sono stati rimossi da YouTube, o quanti URL sono stati rimossi dai risultati di ricerca di Google perché segnalati come materiale pedopornografico.