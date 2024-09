Cerchia e Cerca per le canzoni, mappe offline su Wear OS e tanto altro: ecco le nuove funzioni di Android

Pixel e Android 15 sì, ma non solo: Google annuncia quattro nuove funzioni per Android e Wear OS (più una non disponibile da noi). Tra queste, spiccano la possibilità per Cerchia e Cerca di riconoscere le canzoni e per il vostro smartwatch di scaricare le mappe di Google Maps per ottenere indicazioni anche lasciando il telefono in albergo. Andiamo a scoprirle tutte, ricordandovi la nostra selezione dei migliori smartwatch e la guida su come inviare la posizione su Google Maps.

Le novità in arrivo sul vostro telefono Android (e smartwatch Wear OS)

Ecco le nuove funzioni in arrivo su tutti i telefoni Android (a parte l'avviso terremoti): possiamo confermare che alcune sono già attive sui nostri telefoni, quindi dovrebbero già essere disponibili. Usate Cerchia e Cerchia per riconoscere le canzoni intorno a voi

Ci sono diversi strumenti per riconoscere la musica intorno a te: Shazam e Now Playing su tutte, ma se hai un telefono con Cerchia e Cerca hai un'opzione in più. Grazie all'IA potete identificare qualsiasi canzone, che venga dal bar dove state bevendo un caffè, in auto o anche su un social che state guardando. Per usarla, premete a lungo il pulsante home o la barra di navigazione per attivare Cerchia e Cerca sul telefono supportato, quindi toccate il pulsante musica proprio accanto al pulsante di ricerca nella parte inferiore dello schermo. In pochi secondi verrà mostrato il nome della traccia, l'artista e un link alla canzone su YouTube nei risultati di ricerca di Google. Maps offline arriva su Wear OS: lasciate a casa il telefono!

È difficile usare Google Maps quando non c'è campo, siete all'estero o avete finito i dati. Per questo l'app di navigazione consente di scaricare le mappe sul telefono per avere le indicazioni offline. Ma avete sempre bisogno del telefono. Ora, se possedete un orologio WearOS, potete utilizzare le mappe offline anche sul smartwatch. Quando scaricate una mappa sul telefono, questa si sincronizza anche con il vostro smartwatch in modo da potervi accedere direttamente dal polso, anche se lasciate il telefono in albergo. Google ha anche altre lanciato due nuove scorciatoie di Google Maps per il tuo smartwatch: potete cercare una destinazione usando solo la voce e potete controllare l'ambiente circostante toccando il quadrante dell'orologio. Ascoltate una pagina web ad alta voce in Chrome mentre continuate a navigare sul web

Oggi arriva anche una nuova funzionalità che può leggere qualsiasi pagina web, come un articolo o una ricetta, ad alta voce da Chrome. Potete accedere alla funzione, apri una pagina web su Chrome, toccate l'icona con tre punti in alto a destra e selezionate dal menu la voce chiamata Ascolta questa pagina. Una volta abilitata la funzione, nella parte inferiore dello schermo apparirà un lettore con alcuni controlli di riproduzione. Potete mettere in pausa o riprodurre l'audio, saltare 10 secondi avanti e indietro, cambiare la velocità di lettura, passare al punto desiderato, attivare l'evidenziazione del testo e cambiare la voce. Inoltre non dovete rimanere sulla pagina per continuare ad ascoltare: puoi sfogliare il sito web che stai guardando, passare a una scheda diversa o persino bloccare lo schermo e sarai ancora in grado di ascoltare la lettura della pagina web Ora potete ascoltare descrizioni audio dettagliate delle immagini, grazie a Gemini Se utilizzate TalkBack sul dispositivo Android, ora otterrete descrizioni audio più dettagliate per le immagini sul telefono o tablet, grazie ai modelli Gemini AI disponibili sui dispositivi supportati. TalkBack è un lettore di schermo di Google incluso nella maggior parte dei dispositivi Android che fornisce feedback vocale in modo che chi ha difficoltà a vedere possa usare il dispositivo senza dover guardare lo schermo. Con il nuovo aggiornamento, se state guardando a immagini di prodotti online, foto nella galleria, immagini su una chat o anche sui social, TalkBack li descriverà. Avviso terremoti (solo negli Stati Uniti)

Google ha annunciato qualche tempo fa l'arrivo degli avvisi per i terremoti, Android Earthquake Alerts System, in grado di rilevare un terremoto e avvisare gli utenti prima delle scosse. Ora la funzione gratuita è in arrivo in tutti gli Stati Uniti. Gli utenti potrebbero ricevere due tipi di notifiche: se c'è un terremoto nella zona, potrebbero arrivare Avviso di attenzione (Be Aware), per dare un avvertimento in caso di scosse leggere, e Avviso di azione (Take Action), per scosse da moderate a forti, con informazioni su come proteggersi. Una volta che la scossa è finita, si può toccare lo schermo per suggerimenti su cosa fare dopo.

Leggi anche

Gruppo Facebook