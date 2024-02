Cerchia e Cerca di Google vuole solo Assistant

Attualmente Cerchia e Cerca e di Google è disponibile solo per Pixel 8 e Galaxy S24 , con la promessa che in futuro lo vedremo anche su altri modelli. Ora però scopriamo che Cerchia e Cerca va d'accordo solo con Google Assistant .

Alcuni utenti infatti hanno provato a modificare l'assistente di ricerca predefinito sul proprio telefono, e si sono accorti che Cerchia e Cerca non funziona se l'assistente predefinito non è quello di Google.

Inizialmente, sembrava anche che Cerchia e Cerca non avrebbe funzionato correttamente se Google non fosse impostato come motore di ricerca predefinito. Questo è stato smentito, e fortunatamente, visto che sarebbe stata una limitazione non da poco per coloro che intendono usare motori di ricerca alternativi.

Lo screenshot che trovate in basso mostra appunto l'avvertimento in cui si spiega che Cerchia e Cerca necessita di Google come assistente digitale predefinito, altrimenti non funzionerà.