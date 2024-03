Una delle chicche di Pixel 8 e S24 arriva sui vecchi Pixel e Galaxy: ecco Cerchia e cerca!

Google fa felici tutti coloro che hanno un Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 6 e 6a rilasciando una delle funzionalità più esclusive di Pixel 8 e Galaxy S24.

Parliamo ovviamente di Cerchia e cerca, la funzionalità lanciata proprio in concomitanza del lancio della serie Galaxy S24. Si tratta della funzionalità che permette di cercare contenuti online tracciando un semplice cerchio sulla parte di schermo interessata dal contenuto che intendete cercare.

La notizia delle ultime ore è che il rilascio di Cerchia e cerca è partito ufficialmente per tutti coloro che hanno Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ma anche per coloro che hanno Pixel 6, Pixel 7a e Pixel 6a. Non si tratta di una sorpresa, visto che Google aveva già annunciato che la funzionalità sarebbe arrivata anche sui Pixel precedenti a Pixel 8.

Come vedete dagli screenshot in galleria, Cerchia e cerca su Pixel 7 si lancia tramite un trascinamento verso il basso al centro della barra delle gesture. La prima volta che verrà lanciata mostrerà un popup di benvenuto, con il quale verrà descritto brevemente come utilizzare la funzione.