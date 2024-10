Cerchia e Cerca è arrivato su un centinaio di smartphone diversi: controlla se c'è anche il tuo!

Google negli ultimi tempi ha proposto diversi rinnovamenti per le sue app e servizi, tutti nell'ottica dell'intelligenza artificiale . Abbiamo visto arrivare Gemini (vi ricordiamo anche come usare Gemini su Android e iPhone ), ma non solo. Cerchia e cerca è una delle più recenti novità di Google, e ora si sta espandendo a molti più dispositivi rispetto a quelli dove è stata lanciata. Abbiamo quindi modo di vedere quali sono gli smartphone compatibili con Cerchia e cerca.

Tutti gli smartphone compatibili con Cerchia e cerca

Cerchia e cerca è la funzione di Google che permette di avviare ricerche sul web contestualizzate in maniera rapida. Come suggerisce il nome, la funzionalità permette di tracciare un cerchio su qualsiasi porzione dell'interfaccia per avviare una ricerca sul web in base al contenuto incluso nel cerchio.

Si tratta di una funzionalità molto versatile, visto che è direttamente integrata con gli altri servizi Google utili per la ricerca, come ad esempio Google Lens.

Andiamo a vedere la lista degli smartphone compatibili suddivisa per produttore:

Google

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

Xiaomi

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi MIX Flip

Motorola

Motorola Razr 50

Motorola Edge 50 Ultra

Samsung