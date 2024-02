Quando arriverà Cerchia e Cerca sugli altri Android? Samsung ha la risposta!

Google a gennaio ha presentato Circle to Search, una delle sue funzioni più interessanti basate sull'intelligenza artificiale e che per il momento è riservata a pochi smartphone: Galaxy S24 e Pixel 8 e 8 Pro. Tutto ciò, tra l'altro, non dovrebbe cambiare in tempi rapidi.

In particolare, secondo Samsung, Circle to Search sarà un'esclusiva della serie Google Pixel 8 e Galaxy S24 per quasi tutta la durata del 2024. Per quanto riguarda il futuro, Samsung afferma che "potrebbe" espandersi ad altri dispositivi Android "dal 5 ottobre". L'azienda, poi, ha concluso chiarendo che "non ci sono sviluppi attivi in corso".