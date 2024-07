Cerchia e cerca su Chrome e ChromeOS: come provarla subito

La novità su Chrome per PC arriva solo in beta, per il momento.

Negli ultimi anni abbiamo visto Google migliorare particolarmente tutti i suoi servizi che riguardano le ricerche sul web. Con il lancio dei Galaxy S24 abbiamo visto arrivare Cerchia e cerca, la stessa funzionalità che ora debutta anche su Chrome e ChromeOS. La novità appena introdotta da Google renderà molto più semplice l'avvio di ricerche sul web per immagini. Cerchia e cserca dunque esce dagli smartphone Android e arriva anche su PC.

Come usare Cerchia e cerca su Chrome e Chromebook

Tutti coloro che hanno un dispositivo con ChromeOS, e dunque un Chromebook, possono usare Cerchia e cerca. Si tratta della funzionalità, per chi non la conoscesse, che permette di cercare sul web qualsiasi contenuto presente sullo schermo, come se fosse un'immagine. Cerchia e cerca promette immediatezza perché permette di selezionare rapidamente il contenuto da cercare sullo schermo. E ora è possibile usarla anche su ChromeOS. Vediamo come: Se avete ricevuto la novità (aggiornando ChromeOS alla versione 127), dovreste vedere l'icona di Google Lens alla destra della barra degli indirizzi di Chrome. Dopo aver selezionato tale opzione apparirà un popup che avvisa sul funzionamento di Cerchia e cerca e contiene l'opzione per avviarla. Una volta avviata, potrete selezionare il contorno della porzione di immagine da cercare. Dopo la selezione partirà la ricerca sul web. I risultati verranno mostrati nella sezione laterale a destra. Qui sotto trovate qualche screenshot che mostrano i passaggi che abbiamo descritto sopra.

Come usare Cerchia e cerca su Chrome

La stessa novità arriva anche per Chrome in versione beta, e dunque anche su PC Windows e Mac. Al momento è disponibile solo in beta, ma possiamo ipotizzare che presto arriverà anche per la stabile. Vediamo come usare la nuova opzione: Se avete ricevuto la novità (aggiornando Chrome beta alla versione 128), dovreste vedere l'opzione Cerca con Google Lens all'interno del menù contestuale, quello che si apre cliccando sui tre puntini in alto a destra del browser. Selezionate l'opzione Cerca con Google Lens per avviare Cerchia e cerca. Selezionate i contorni dell'immagine da cercare e attendere i risultati. I risultati verranno mostrati nel pannello laterale. Per velocizzare il tutto è anche possibile aggiungere l'opzione all'interno della barra degli strumenti. L'aggiunta di questa scorciatoia permetterebbe quindi di avere Cerchia e cerca a portata di mano come su ChromeOS.

