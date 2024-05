Cerchia e Cerca ora farà gola agli studenti: cerchiate i compiti di matematica e fisica e Google li risolve per voi!

Tra le novità svelate sul palco del Google I/O , come ad esempio Ask Photos (in italiano dovrebbe chiamarsi Chiedi a Foto), c'è anche un qualcosa di veramente stuzzicante che riguarda Cerchia e Cerca . La funzione che a gennaio venne presentata come il futuro della ricerca, permette sostanzialmente di cerchiare immagini sullo schermo del dispositivo per cercare informazioni, qualsiasi sia l'ambiente in cui ci troviamo (app, galleria, browser). Era logico aspettarsi che questa funzione diventasse sempre più potente con il passare del tempo, e così è stato.

Risolvere i compiti con un gesto

Cerchia e Cerca d'ora in poi potrà aiutare anche gli studenti a risolvere i compiti di matematica e di fisica direttamente da smartphone e tablet. Come? Google ha applicato il modello di IA LearnLM alla funzione, facendo si che non solo Cerchia e Cerca riesca a riconoscere equazioni numeriche e letterali, ma che riesca anche a risolverle. Ovviamente una cosa del genere risulta in qualche modo "pericoloso": se basta un gesto per risolvere problemi più o meno complessi, gli studenti non si sforzeranno mai per risolverli, non imparando di fatto un bel niente.

La soluzione ideata da Google cercherà invece di guidare lo studente lungo i passaggi risolutivi del problema, fornendo istruzioni dettagliate sulla risoluzione e su come affrontare quel dato problema. Nei prossimi mesi Cerchia e Cerca imparerà anche a riconoscere diagrammi, grafici e formule sempre più complesse, risultando davvero un "game changer" per svariati contesti, non solo scolastici. Ecco una GIF che mostra la funzione in azione.