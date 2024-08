Cerchia e cerca diventa ancora più utile: avete ricevuto la novità?

Google ci ha deliziato a sufficienza negli ultimi anni sul tema Android . Il robottino verde ha visto diverse novità e tra le ultime introdotte troviamo la funzionalità per cercare rapidamente sul web quello che si vede sullo schermo. Parliamo di Cerchia e cerca , la stessa funzione che ha appena ricevuto una novità per la condivisione .

Cosa può fare di nuovo Cerchia e cerca

Cerchia e cerca è la funzionalità di Google che permette di cerchiare qualsiasi cosa trovate sullo schermo e cercare le relative informazioni sul web. Permette quindi di effettuare delle ricerche rapide sul web selezionando a schermo solo la parte che interessa la ricerca.

L'altro aspetto notevole di Cerchia e cerca consista nella sua trasversalità, nel senso che la funzione è in grado di adattare la tipologia di ricerca in base alla tipologia di contenuto che viene selezionato a schermo.

Con l'ultimo aggiornamento di Cerchia e cerca arriva una novità altrettanto utile. Si tratta della possibilità di condividere rapidamente l'immagine selezionata a schermo. Come vedete dagli screenshot in basso, un pulsante per la condivisione apparirà nella parte alta dello schermo non appena si completa la selezione del contenuto da cercare sullo schermo.

Selezionando il pulsante per la condivisione verrà mostrato il classico foglio di condivisione di Android, con il quale è possibile scegliere il contatto rapido o l'app con la quale procedere con la condivisione del contenuto.

Il contenuto che viene condiviso corrisponde a un'immagine in tutto e per tutto. L'immagine ha sempre un contorno quadrato o rettangolare, anche se la selezione con il dito non è stata accurata sui bordi.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti coloro che già hanno la funzione Cerchia e cerca.

Vi ricordiamo che questa è accessibile tenendo premuto sulla parte centrale della barra inferiore di navigazione. La sua attivazione è disponibile dalle Impostazioni di Android, nella sezione Modalità di navigazione.