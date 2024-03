Cerchia e cerca con Google piace agli utenti di Galaxy S24 (e non poco)

Samsung, fin dall'inizio, ha definito Cerchia e cerca con Google come una funzionalità realizzata con il colosso di Mountain View. In realtà, però, Google è responsabile dell'opzione, implementandola anche sugli smartphone della serie Pixel 7 e Pixel 8. In ogni caso, il successo della funzionalità AI non sorprende molto visto l'utilità e la campagna di marketing che ne ha accompagnato il lancio.

Tra l'altro, Google ha anticipato che presto sarà disponibile anche su altri smartphone (a riguardo, Samsung ha comunicato che tutto ciò potrebbe avvenire verso la fine del 2024).

Restando in tema Galaxy AI, Samsung, negli scorsi giorni, ha comunicato che domani 28 marzo alcuni dispositivi riceveranno la nuova One UI 6.1 e le funzioni di intelligenza artificiale. Tuttavia, non tutti gli smartphone coinvolti riceveranno le opzioni che possiamo trovare a bordo dei Galaxy S24. Per chi volesse saperne di più, potrà soddisfare la propria curiosità leggendo il nostro articolo dedicato.