Cerchia e cerca riconoscerà anche le canzoni: ecco come

Cerchia e cerca è una delle novità più recenti di casa Google, lanciata in concomitanza del debutto di Galaxy S24 e che ora è disponibile sui principali modelli di Pixel . La funzionalità per la ricerca rapida sul web si sta per arricchire notevolmente.

Abbiamo appena conosciuto le ultime novità in casa Google, con i nuovi smartphone top di gamma , smartwatch e true wireless freschi di presentazione. Oltre alle novità hardware, apprendiamo delle prossime novità per Cerchia e cerca , che si potrebbe espandere con il riconoscimento della musica .

Cerchia e cerca sta per espandersi con il riconoscimento delle canzoni

La novità che potrebbe coinvolgere presto Cerchia e cerca riguarda il riconoscimento musicale, una funzionalità che sugli smartphone esiste dalla notte dei tempi e che negli anni ha visto notevoli sviluppi e aggiornamenti.

Google già offre, tramite il suo strumento di ricerca, il riconoscimento musicale sui dispositivi mobili. Però ha in mente di portarlo anche all'interno di Cerchia e cerca.

Come vedete dagli screenshot e dal video in basso, ricavato da quelli di Android Authority che hanno scovato la funzionalità in fase di sviluppo, sarà possibile avviare il riconoscimento musicale direttamente da Cerchia e cerca. All'avvio di Cerchia e cerca, che attualmente è possibile tramite la pressione nella barra inferiore dell'interfaccia Android, si vedrà un collegamento con l'icona musicale nella barra in basso.

Selezionando tale opzione verrà avviato lo strumento per il riconoscimento musicale, lo stesso che Google offre per riconoscere la canzoni a partire dal suo strumento di ricerca.

Sarà quindi possibile avviare il riconoscimento della musica che si sta ascoltando, anche se soltanto l'utente la sta fischiettando o canticchiando. Tutte queste opzioni per il riconoscimento saranno quindi a portata di mano anche dall'interfaccia di Cerchia e cerca.

La novità che abbiamo appena visto non è ancora disponibile. Si tratta di una funzionalità in fase di sviluppo, la quale probabilmente arriverà prossimamente.

Magari con uno dei futuri aggiornamenti dell'app Google o dei Play Services. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul rilascio.